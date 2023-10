En plus de rendre disponible iOS 17.1 sur iPhone, Apple propose iOS 15.8 et iOS 16.7.2 pour les modèles qui ne sont pas compatibles avec la dernière mise à jour en date.

Sans surprise, iOS 15.8 et iOS 16.7.2 n’apportent aucune nouveauté. Les deux mises à jour viennent corriger des failles de sécurité. Apple indique les notes suivantes : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs ».

Apple n’a pas encore mis à jour son site pour indiquer quelles sont les failles de sécurité qui ont été corrigées. Il faut toutefois s’attendre à ce que ce soit les mêmes que celles pour iOS 17.1 (qui sont, là aussi, inconnues pour le moment).

Pour mettre à jour votre ancien iPhone vers iOS 15.8 ou iOS 16.7.2, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Les appareils éligibles à iOS 15.8 sont :

iPad mini 4

iPad Air 2

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod touch 7G

Pour iOS 16.7.2, on retrouve :

iPad Pro

iPad Pro 9,7 pouces

iPad 5

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Du côté du Mac, Apple propose les mises à jour macOS (Ventura) 13.6.1 et (Monterey) 12.7.1. Là encore, c’est pour corriger des failles de sécurité et non pour ajouter des nouveautés.