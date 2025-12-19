Apple a déployé la semaine dernière des correctifs de sécurité importants pour l’iPhone avec iOS 26.2 et iOS 18.7.3, mais le fabricant fait le nécessaire pour cacher la seconde mise à jour. Les propriétaires d’iPhone compatibles refusant de migrer vers iOS 26.2 se voient privés de cette mise à jour de sécurité, Apple semblant forcer la transition vers son dernier système d’exploitation.

Le déploiement simultané d’iOS 26.2 et d’iOS 18.7.3 visait théoriquement à protéger l’ensemble du parc d’iPhone contre deux failles WebKit critiques, déjà exploitées par des hackers. Pourtant, dans la pratique, les utilisateurs restés sur iOS 18 avec un iPhone 11 ou un modèle ultérieur ne se voient proposer que la bascule vers iOS 26.2 dans les réglages, comme l’indique Jason Snell de Six Colors.

Cette stratégie place l’utilisateur devant un dilemme technique : ignorer la sécurité de son appareil ou installer un système d’exploitation qu’il a sciemment évité. Le maintien sous iOS 18 relève souvent d’une décision réfléchie, motivée par des préférences personnelles ou des problèmes de compatibilité d’applications. En agissant ainsi, Apple indique que la protection contre les vulnérabilités récentes nécessite désormais l’adoption obligatoire d’iOS 26.

Il existe une méthode pour passer sur iOS 18.7.3

Si vous ne voulez surtout pas installer iOS 26, il existe une méthode pour rester sur iOS 18 et être à jour. Il faut prendre son iPhone et se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Ici, sélectionnez l’option qui permet d’avoir la version bêta publique d’iOS 18. Revenez en arrière et iOS 18.7.3 va apparaître. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement et procéder à son installation.

Reste à savoir maintenant pendant combien de temps cette méthode sera disponible. On peut imaginer à terme qu’Apple veuille uniquement proposer iOS 26 pour les appareils éligibles. Bien sûr, les appareils qui ne supportent pas iOS 26 continueront à avoir des mises à jour d’iOS 18.