Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour iOS 18.7.2 (build 22H124) sur iPhone et iPadOS 18.7.2 sur iPad. Elle va surtout intéresser les utilisateurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas installer iOS 26.

Disponibilité d’iOS 18.7.2 pour corriger des vulnérabilités

Il n’y a pas de nouveautés avec iOS 18.7.2, les notes d’Apple indiquent : « Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs ».

Il se trouve que cette mise à jour est importante, puisqu’elle vient boucher 35 failles de sécurité au total. Voici les différents éléments concernés par les failles corrigés :

Accessibilité

App Store

Audio

Caméra

CloudKit

CoreText

Localiser

Installateur

Kernel (noyau)

Mail

MetricKit

Model I/O

Notes

Intelligence sur appareil

Safari

Raccourcis

Siri

Spotlight

WebKit

WebKit Canvas

Pour mettre à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. iOS 18.7.2 va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation. Sinon, vous pouvez télécharger manuellement la mise à jour depuis notre page dédiée et faire l’installation depuis le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

La mise à jour est disponible pour les iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR et iPad 7.

Il y a 48 heures, Apple a proposé iOS 26.1 et d’autres mises à jour. Elles ont apporté des nouveautés pour le coup et elles ont également bouché des failles de sécurité. iOS 26.1 sur iPhone et iPad a colmaté 56 failles de sécurité. Du côté du Mac, Apple a bouché pas moins de 105 vulnérabilités avec macOS 26.1. D’autre part, Apple a bouché 29 failles de sécurité au niveau de tvOS 26.1 pour Apple TV, 32 vulnérabilités pour watchOS 26.1 sur Apple Watch et 43 failles pour visionOS 26.1 sur Apple Vision Pro.