Après avoir proposé les mises à jour au téléchargement, Apple annonce qu’iOS 26.1 vient boucher 56 failles de sécurité sur iPhone et iPad. C’est encore plus important sur Mac avec macOS 26.1 qui corrige 105 vulnérabilités. Le point positif est qu’aucune de ces failles n’a été exploitée par des hackers.

Des dizaines de failles de sécurité bouchées

Voici les différents éléments qui avaient des failles de sécurité et qui ont été corrigés avec iOS 26.1 :

Accessibilité

Compte Apple

Apple Neural Engine

Télécommande Apple TV

AppleMobileFileIntegrity

Assets

Audio

Caméra

CloudKit

Contacts

Centre de contrôle

CoreServices

CoreText

FileProvider

Localiser

Installer

Kernel (noyau)

Libxpc

Brouillon Mail

MallocStackLogging

Model I/O

Multi-Touch

Notes

Intelligence sur appareil

Photos

Safari

Profils Sandbox

Siri

Barre d’état

Protection en cas de vol de l’appareil

Saisie de texte

WebKit

WebKit Canvas

Il est donc conseillé de mettre à jour vers iOS 26.1 et iPadOS 26.1 pour profiter des derniers correctifs de sécurité, en plus d’avoir les nouveautés de cette mise à jour. Pour ce faire, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Du côté du Mac, Apple a bouché pas moins de 105 failles de sécurité avec macOS 26.1. Autant dire que cela représente une importante liste. Toutes les vulnérabilités sont à retrouver sur cette page. Là encore, il est conseillé de mettre à jour votre Mac pour profiter des correctifs de sécurité, en plus des nouveautés.

D’autre part, Apple a bouché 29 failles de sécurité au niveau de tvOS 26.1 pour Apple TV, 32 vulnérabilités pour watchOS 26.1 sur Apple Watch et 43 failles pour visionOS 26.1 sur Apple Vision Pro. Encore une fois, il est conseillé de mettre à jour vos appareils.