iOS 26.1 bouche 56 failles de sécurité, macOS 26.1 en corrige 105
Après avoir proposé les mises à jour au téléchargement, Apple annonce qu’iOS 26.1 vient boucher 56 failles de sécurité sur iPhone et iPad. C’est encore plus important sur Mac avec macOS 26.1 qui corrige 105 vulnérabilités. Le point positif est qu’aucune de ces failles n’a été exploitée par des hackers.
Des dizaines de failles de sécurité bouchées
Voici les différents éléments qui avaient des failles de sécurité et qui ont été corrigés avec iOS 26.1 :
- Accessibilité
- Compte Apple
- Apple Neural Engine
- Télécommande Apple TV
- AppleMobileFileIntegrity
- Assets
- Audio
- Caméra
- CloudKit
- Contacts
- Centre de contrôle
- CoreServices
- CoreText
- FileProvider
- Localiser
- Installer
- Kernel (noyau)
- Libxpc
- Brouillon Mail
- MallocStackLogging
- Model I/O
- Multi-Touch
- Notes
- Intelligence sur appareil
- Photos
- Safari
- Profils Sandbox
- Siri
- Barre d’état
- Protection en cas de vol de l’appareil
- Saisie de texte
- WebKit
- WebKit Canvas
Il est donc conseillé de mettre à jour vers iOS 26.1 et iPadOS 26.1 pour profiter des derniers correctifs de sécurité, en plus d’avoir les nouveautés de cette mise à jour. Pour ce faire, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Du côté du Mac, Apple a bouché pas moins de 105 failles de sécurité avec macOS 26.1. Autant dire que cela représente une importante liste. Toutes les vulnérabilités sont à retrouver sur cette page. Là encore, il est conseillé de mettre à jour votre Mac pour profiter des correctifs de sécurité, en plus des nouveautés.
D’autre part, Apple a bouché 29 failles de sécurité au niveau de tvOS 26.1 pour Apple TV, 32 vulnérabilités pour watchOS 26.1 sur Apple Watch et 43 failles pour visionOS 26.1 sur Apple Vision Pro. Encore une fois, il est conseillé de mettre à jour vos appareils.
Et ca corrige tous les bugs ?
je suis toujours surpris, voire effaré par le nombre de failles présent dans les logiciels. Ne peuvent-ils un jour sortir un logiciel complètement (ou presque) clean ?
Ce jour n’arrivera jamais. C’est l’éternel jeu… Les logiciels sont de plus en plus complexe tout comme les processeurs et vu que nombreux sont ceux à chercher les failles que tu finiras toujours par en trouver
Encore heureux qu’Apple agisse sur ces failles, ce qui n’est pas le cas de Google avec Android, qui est vraiment un scandale sur la durée des mises à jour de sécurité. On nous gonfle avec des lois a la c.n mais lá ce serait bien qu’il y ait une obligation de mise a jour.