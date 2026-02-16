Apple déploie une nouvelle fonctionnalité d’Apple Intelligence qui génère automatiquement des playlists dans Apple Music à partir d’un prompt textuel. Disponible dans la première bêta d’iOS 26.4 pour développeurs, l’outil exploite l’intelligence artificielle pour interpréter les demandes des utilisateurs et composer des sélections musicales adaptées.

Des playlists générées par IA sur Apple Music

La fonctionnalité, qui est marquée par Apple comme étant en bêta, s’active via une nouvelle icône située dans le coin supérieur droit de la page bibliothèque d’Apple Music. Une fois lancée, elle fonctionne sur le principe des prompts textuels : l’utilisateur décrit en langage naturel le type de playlist souhaité et l’IA génère une playlist correspondante. Apple propose également des suggestions pré-configurées baptisées « Idées de nouvelles playlists » pour faciliter la prise en main.

Voici une démonstration de la fonction avec la vidéo ci-dessous :

New in iOS 26.4: Playlist Playground – AI generated playlists based on a prompt See the video below for an example pic.twitter.com/6wVK5ulhOT — Aaron (@aaronp613) February 16, 2026

Les playlists créées bénéficient de plusieurs options de personnalisation. On retrouve l’ajout et la suppression manuelle de morceaux, la réorganisation de l’ordre des pistes, l’itération par nouveaux prompts sans repartir de zéro, l’ajout à la bibliothèque Apple Music et le partage et l’affichage sur le profil utilisateur, comme les playlists standard.

Si l’option n’apparaît pas immédiatement après la mise à jour vers la bêta d’iOS 26.4, c’est probablement parce que les nouveaux modèles d’Apple Intelligence sont encore en cours de téléchargement. Vous pouvez vérifier l’état du téléchargement dans le menu « Apple Intelligence & Siri » de l’application Réglages.

La bêta d’iOS 26.4 est disponible maintenant pour les développeurs. La bêta publique devrait arriver dans quelques jours. Quant à la version finale pour tous, Apple fait savoir que ce sera pour le printemps, sans date plus précise.