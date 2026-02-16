Apple annonce l’arrivée de capacités vidéo avancées basées sur sa technologie HTTP Live Streaming (HLS) au niveau de l’application Podcasts. Cette nouveauté, qui est en place avec iOS 26.4 (disponible aujourd’hui en bêta), est un moyen de rivaliser avec YouTube, Spotify et d’autres plateformes. L’idée n’est plus seulement d’écouter, mais également de regarder.

Une expérience podcast vidéo selon Apple

« Il y a 20 ans, Apple a contribué à démocratiser le format du podcast en ajoutant les podcasts à iTunes, et il y a plus d’une décennie, nous avons lancé l’application dédiée Apple Podcasts », déclare Eddy Cue, vice-président des services chez Apple. « Aujourd’hui marque une étape décisive dans ce parcours. En apportant une expérience vidéo de premier plan à Apple Podcasts, nous donnons aux créateurs le contrôle total de leur contenu et de la façon dont ils créent leur activité, tout en facilitant plus que jamais l’accès aux podcasts pour le public »

Les utilisateurs pourront basculer de manière fluide entre l’écoute et le visionnage des podcasts directement dans l’application. Le passage en affichage horizontal pour le plein écran, le téléchargement pour un visionnage hors ligne et l’ajustement automatique de la qualité selon les conditions réseau garantissent une lecture continue, que ce soit en Wi-Fi ou via les données cellulaires. Les épisodes au format vidéo s’intégreront aux recommandations personnalisées et à la sélection éditoriale qu sont déjà en place.

Une nouvelle source de revenus sans frais pour les créateurs

Apple précise que les créateurs distribuent leurs podcasts vidéo via des hébergeurs et réseaux publicitaires partenaires tout en gardant le contrôle intégral de leur contenu et de leur monétisation. Acast, ART19 (filiale d’Amazon), Omny Studio (Triton) et SiriusXM (incluant SiriusXM Media, AdsWizz et Simplecast) prennent en charge la vidéo HLS dès le lancement. D’autres fournisseurs rejoindront le dispositif ultérieurement.

Apple ne facture ni les hébergeurs ni les créateurs pour distribuer des podcasts sur son application Apple Podcasts, que ce soit via RSS/MP3 traditionnel ou en vidéo HLS. En revanche, la firme facturera aux réseaux publicitaires participants des frais basés sur les impressions pour la diffusion de publicités dynamiques dans les vidéos HLS, et ce à partir de la fin d’année 2026. La vidéo s’intègre aux podcasts existants sans perturber les abonnés ou les téléchargements.

Le support des podcasts vidéos via HLS est disponible en test dès aujourd’hui avec la bêta d’iOS 26.4, iPadOS 26.4 et visionOS 26.4. Elle sera déployée disponible en version finale pour tout le monde au printemps.

Si vous voulez proposer un podcast vidéo sur l’application Podcasts d’Apple et souhaitez plus d’informations, il suffit de vous rendre à l’adresse podcasters.apple.com.