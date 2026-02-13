Apple a confirmé à CNBC que la nouvelle version de Siri tournant avec Google Gemini sera bien lancée en 2026, réaffirmant publiquement son calendrier après une chute du cours de l’action déclenchée par des révélations de Bloomberg sur des retards internes. Cela peut potentiellement repousser la sortie initialement prévue avec iOS 26.4 vers iOS 26.5 ou même iOS 27.

La communication d’Apple à CNBC ne constitue pas un démenti des informations de Bloomberg, mais une réitération de l’engagement public pris par le fabricant depuis l’an dernier. L’entreprise n’a pas commenté les affirmations sur le retard du calendrier interne.

Les marchés ont réagi négativement aux révélations du nouveau retard d’Apple dans l’IA, au point que l’action en Bourse a chuté de 5 % ce jeudi, ce qui représente sa pire journée depuis avril 2025. La nouvelle confirmation donnée par Apple vise manifestement à rassurer les investisseurs en rappelant que l’horizon 2026 reste tenu, bien que ce créneau reste assez vague.

Le nouveau Siri IA se fait attendre

Apple réaffirme uniquement ce qu’il avait déjà communiqué publiquement à plusieurs reprises depuis l’annonce initiale d’Apple Intelligence et du nouveau Siri lors de la WWDC 2024. Les fonctionnalités promises incluent l’intégration de contexte personnel dans Siri, le support d’actions enrichies au sein des applications et la conscience de l’écran, permettant aux utilisateurs de poser des questions à l’assistant vocal sur ce qu’ils regardent et d’effectuer des actions contextuelles pertinentes.

De nombreuses fuites ont indiqué qu’Apple ciblait en réalité iOS 26.4 au printemps pour déployer ces nouveautés, constituant ainsi un objectif interne plus ambitieux que l’engagement public flou de courant 2026. Cette cible interne ne sera vraisemblablement pas respectée, forçant un glissement vers iOS 26.5 au minimum.

Cette version marquera l’arrivée des premières fonctionnalités Siri s’appuyant sur Google Gemini en coulisses, fruit du partenariat annoncé entre Apple et Google. Ce choix stratégique reconnaît implicitement qu’Apple ne dispose pas encore de modèles maison suffisamment performants pour rivaliser avec les assistants IA conversationnels de la concurrence.

Un retard qui pourrait aussi concerner iOS 27

Pour iOS 27, Apple prévoit une refonte encore plus ambitieuse avec un chatbot Siri utilisant les Apple Foundation Models basés sur les versions les plus récentes et les plus performantes de Google Gemini. Cette architecture hybride montre qu’Apple développe ses propres couches logicielles tout en s’appuyant sur la puissance brute des LLM de Google.

Le décalage des fonctionnalités de base risque cependant d’avoir un impact sur le calendrier d’iOS 27 par effet domino. Si les capacités jugées originales accumulent du retard, les ambitions plus complexes pour le prochain système d’exploitation pourraient subir le même sort, repoussant encore l’échéance où Apple rattrapera OpenAI, Anthropic et Google dans le domaine des assistants conversationnels.

Dans un marché de l’intelligence artificielle où l’innovation progresse par cycles de quelques mois, la confiance des investisseurs repose sur la capacité d’Apple à combler rapidement son retard. Chaque trimestre perdu renforce la perception que la firme de Cupertino est dépassée par l’intelligence artificielle.