En plus d’annoncer que Gemini fera tourner Siri dans sa version avec intelligence artificielle, Google dit que plusieurs fonctionnalités d’Apple Intelligence fonctionneront également avec son IA.

Apple Intelligence va s’appuyer sur Google Gemini

Dans un communiqué, Google indique :

Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel dans le cadre duquel la prochaine génération des Apple Foundation Models s’appuiera sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année. Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d’intelligence artificielle de Google constituait la base la plus performante pour les Apple Foundation Models et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu’elle offrira aux utilisateurs Apple. Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et [les serveurs] Private Cloud Compute, tout en respectant les normes de confidentialité de pointe d’Apple.

Il n’y a pas d’informations complémentaires sur les fonctionnalités d’Apple Intelligence qui se reposeront sur Gemini. Soit il s’agira de nouvelles fonctionnalités pas encore annoncées, soit Apple s’appuiera sur Google pour ses fonctions IA existantes. Cela inclut les outils d’écriture (pour reformuler un texte par exemple), Image Playground (pour générer des images) ou encore les résumés de notifications.

Concernant Siri IA s’appuyant sur Gemini, ni Apple ni Google ne communiquent une date précise. Apple reste très vague en parlant d’une disponibilité « plus tard dans l’année ». Mais si l’on en croit les précédentes fuites, ce sera disponible avec iOS 26.4 au printemps.