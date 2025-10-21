Apple a annoncé son nouveau MacBook Pro équipé de la puce M5 et les premiers tests sont disponibles. Si le design extérieur reste familier, les performances, notamment graphiques, représentent un bond en avant.

Un design familier et un écran de qualité

Les critiques comme The Verge et Ars Technica s’accordent sur un point : Apple n’a pas réinventé la roue en matière de design. Le châssis du MacBook Pro M5 est pratiquement identique à celui des générations précédentes. On retrouve donc un boîtier en aluminium robuste et élégant, un clavier Magic Keyboard confortable pour la frappe et un trackpad Force Touch toujours aussi précis et spacieux. Si certains espéraient un nouveau look, tous s’entendent pour dire que le design actuel reste une référence en matière de qualité de fabrication et d’ergonomie.

L’écran du MacBook Pro M5 continue d’impressionner. La technologie Liquid Retina XDR (Mini-LED) offre une luminosité et un contraste excellents, en particulier pour les contenus HDR. Le taux de rafraîchissement adaptatif avec ProMotion jusqu’à 120 Hz garantit une bonne fluidité, que ce soit pour faire défiler une page Web ou pour du montage vidéo. Macworld note une légère augmentation de la luminosité maximale pour les contenus SDR, rendant l’utilisation en plein soleil encore plus confortable. L’écran reste l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, sur un ordinateur portable en 2025.

Puce Apple M5 : un bond pour les performances graphiques

C’est ici que se situe la véritable nouveauté. La nouvelle puce M5 d’Apple change la donne.

Les tests de performance du processeur (CPU), notamment chez Ars Technica et Six Colors, montrent des gains solides par rapport à la génération M4, avec une augmentation notable des scores avec un cœur (4 254) et tous les cœurs (17 480) de la puce. Les applications s’ouvrent instantanément et les tâches lourdes comme la compilation de code ou l’exportation de projets musicaux sont plus rapides que jamais.

Cependant, c’est la partie grahpqiue (GPU) qui marque une rupture. Engadget et CNET parlent d’une « mise à niveau graphique énorme ». La nouvelle architecture du GPU, couplée à une amélioration de l’accélération matérielle pour le ray tracing, propulse le MacBook Pro dans une nouvelle dimension pour les créateurs et, pour la première fois, pour les joueurs. Les benchmarks sur des logiciels comme Blender ou DaVinci Resolve montrent des réductions de temps de rendu drastiques. ZDNet va jusqu’à dire que les performances du M5 ont fait « pleurer » leur MacBook Pro M1 Max, pourtant encore très capable.

Autonomie au rendez-vous et SSD plus rapide

Malgré ce gain de puissance, le MacBook Pro M5 conserve l’autonomie qui a fait la réputation des puces Apple Silicon. La plupart des tests rapportent une journée complète d’utilisation sur batterie pour des tâches mixtes (navigation, bureautique, visioconférence). L’efficacité énergétique de la puce M5 permet à l’ordinateur de rester froid et silencieux lors d’usages courants. Les ventilateurs, comme le souligne Tom’s Hardware, ne se déclenchent que sous des charges de travail extrêmes et prolongées, sans jamais devenir dérangeants.

Le SSD intégré offre des vitesses de lecture et d’écriture importantes, garantissant des transferts de fichiers et des lancements d’applications quasi instantanés. Apple parle d’une vitesse doublée. Dans un test, c’est un peu plus que le double en réalité. La performance est toutefois similaire à celle d’un MacBook Pro M4 Pro.

Côté connectivité, il est un peu décevant de voir qu’Apple propose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 sur ce nouveau MacBook Pro M5. En comparaison, l’iPad Pro M5 supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 grâce à la puce Apple N1. Pour le reste, on retrouve la connectique appréciée des professionnels : des ports Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1, une prise casque, un lecteur de carte SD (SDXC) et le connecteur d’alimentation MagSafe 3.

Le verdict des tests : pour qui est ce nouveau MacBook Pro ?

Le MacBook Pro M5 est une mise à jour intéressante pour quiconque utilise encore un Mac à processeur Intel ou même un modèle avec une puce M1 ou M2. Le gain de performance est important, surtout sur la partie graphique, au point que cela peut justifier l’investissement pour les professionnels de la création (vidéastes, photographes, animateurs 3D) et les développeurs.

Pour les possesseurs d’un MacBook Pro M3 ou M4, la question est plus nuancée. Si votre travail dépend énormément de la puissance du GPU ou si vous souhaitez profiter des derniers jeux vidéo dans les meilleures conditions sur Mac, le passage au M5 sera bénéfique. Pour les autres, la mise à niveau est moins urgente, tant les générations précédentes restent performantes.

Prix et date de sortie

Le MacBook Pro M5 est déjà disponible en précommande, avec la commercialisation qui se fera le 22 octobre. Voici les liens directs pour commander un modèle, avec le premier prix de 1 799 € :