Apple présente la puce M5, une nouvelle génération qui est mise en avant pour l’IA locale et la création visuelle. Le GPU de 10 cœurs doté d’un accélérateur neuronal par cœur, le processeur (CPU) le plus rapide et la bande passante à 153 Go/s propulsent les tâches d’IA et de rendu. Les premiers appareils concernés sont les MacBook Pro, iPad Pro et Apple Vision Pro, qu’Apple annonce aujourd’hui.

Architecture GPU optimisée pour l’IA et le ray tracing de 3e génération

La puce M5 introduit un GPU repensé où chaque cœur embarque un accélérateur neuronal, ce qui décuple l’exécution des modèles sur le processeur graphique. Ainsi, le calcul GPU de pointe pour l’IA progresse de plus de quatre fois par rapport à la puce M4 et de plus de six fois face à la puce M1. Le ray tracing de troisième génération et un cache dynamique de seconde génération améliorent le réalisme des lumières, des ombres et des reflets, au bénéfice des jeux et des applications 3D.

Apple aligne également des gains concrets en graphisme : jusqu’à un gain de 45 % dans les applications exploitant le ray tracing comparé à la puce M4, jusqu’à 30 % d’améliorations en performances GPU par rapport à la puce M4, et jusqu’à 2,5 fois mieux que la puce M1. Les applications tirant parti de Core ML, Metal Performance Shaders ou Metal 4 profitent immédiatement de ces accélérations, tandis que les développeurs peuvent cibler directement les accélérateurs neuronaux via les API de Metal 4.

CPU plus rapide et Neural Engine 16 cœurs

Le CPU jusqu’à 10 cœurs (quatre cœurs performance et six efficients) améliore la réactivité dans les charges multi‑thread, avec un gain jusqu’à 15 % par rapport à la puce M4. Apple annonce par ailleurs proposer le cœur de performance « le plus rapide au monde ». Le Neural Engine de 16 cœurs accélère les fonctionnalités intelligentes et complète les accélérateurs neuronaux côté GPU pour des traitements IA plus rapides et plus sobres en énergie.

Par ailleurs, avec une bande passante portée à 153 Go/s, soit un gain de 30 % par rapport à la puce M4 et plus du double par rapport à la puce M1, la puce M5 fluidifie l’exécution de grands modèles de langage (LLM). Cette mémoire unifiée sert simultanément le CPU, le GPU et le Neural Engine, ce qui dynamise les applications multi‑thread, les rendus graphiques complexes et l’inférence IA, tout en facilitant l’usage parallèle de suites créatives et de transferts lourds en arrière‑plan.

La puce M5 équipe les nouveaux MacBook Pro, iPad Pro et Apple Vision Pro, tous disponibles en précommande dès aujourd’hui. Sur l’Apple Vision Pro, la puce M5 rend 10 % de pixels en plus sur les écrans Micro‑OLED et permet d’atteindre 120 Hz, ce qui aiguise les détails et améliore l’affichage général.