Apple a présenté le Vision Pro qui embarque la puce M5. Cette mise à niveau s’articule autour de trois axes majeurs : une puissance accrue grâce à la puce M5, un confort amélioré avec le nouveau bandeau tissé à sangle double et une baisse de prix en France.

La puce M5 décuple la puissance du calcul spatial

Le principal changement du nouveau casque Apple Vision Pro est l’intégration de la puce M5, gravée en 3 nanomètres. Elle embarque un processeur (CPU) et un GPU à 10 cœurs, ce dernier supportant désormais l’accélération matérielle du ray tracing. Concrètement, cette puissance permet d’afficher 10 % de pixels en plus sur les écrans Micro-OLED pour un texte plus net et des visuels plus détaillés. Le taux de rafraîchissement peut également atteindre 120 Hz, fluidifiant l’affichage du monde réel et l’utilisation de la fonction d’écran virtuel du Mac.

Le Neural Engine à 16 cœurs accélère les tâches d’intelligence artificielle, qui sont jusqu’à 50 % plus rapides pour les fonctions système et deux fois plus rapides pour les applications tierces. L’autonomie a été légèrement améliorée, atteignant 2,5 heures en usage général et 3 heures en lecture vidéo. « Avec les performances révolutionnaires de la puce M5, le dernier Apple Vision Pro établit une nouvelle norme pour ce qui est possible en informatique spatiale, » a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d’Apple.

Le bandeau tissé à sangle double pour améliorer le confort

Pour répondre aux retours sur le confort lors d’un port prolongé, Apple dévoile le bandeau tissé à sangle double. Ce nouveau bandeau est tricoté en 3D d’une seule pièce et se compose de deux sangles. La sangle inférieure intègre des inserts en tungstène qui agissent comme un contrepoids, améliorant l’équilibre et la stabilité du casque sur la tête de l’utilisateur. Une molette de réglage permet d’ajuster finement le serrage. Ce bandeau est inclus avec le nouveau modèle et sera également vendu séparément, assurant une compatibilité avec la première génération du Vision Pro.

Prix et disponibilité

Le nouvel Apple Vision Pro avec puce M5 est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec la commercialisation dès le 22 octobre. Le prix baisse : il est à 3 699 €, là où la première génération débutait à 3 999 €. On retrouve 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. Pour ceux qui ont besoin de verres correcteurs, il y a les ZEISS Optical Inserts (lecture) à 115 € et les ZEISS Optical Inserts (ordonnance) à 169 €.