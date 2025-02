Généralement, nous n’accordons pas beaucoup d’intérêt chez iPhoneAddict aux vidéos promotionnelles ou de tournage d’un contenu Apple TV+ déjà annoncé depuis plusieurs mois. Dans la plupart des cas, ces vidéos sont uniquement des outils marketing apportant très peu d’informations nouvelles sur le contenu présenté. Mais cette fois, on vous conseille vraiment de ne pas louper le « Behind the Scenes » du film F1 avec Brad Pitt et Damson Idris en vedettes tant les quelques images du tournage s’avèrent spectaculaire (et l’on voit que Brad Pitt est réellement dans le baquet durant certaines séquences). L’ampleur du tournages est elle aussi impressionnante, le film ayant été tourné sur plusieurs circuits internationaux de F1 et lors de véritables week-ends de Grand Prix. Pour couronner le tout, ce mini « making-of » propose aussi quelques très courts extraits du film qui n’avaient pas encore été montrés jusqu’ici.

Pour rappel, Brad Pitt joue dans F1 le rôle d’un ancien pilote revenant en Formule 1 aux côtés de Damson Idris, son coéquipier au sein d’APXGP (une écurie fictive). Une histoire d' »outsider » donc, comme le cinéma américain en produit tant. F1 est réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) et produit par Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment et Dawn Apollo Films (la boite de production du septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton). Le casting prestigieux inclut également Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies ainsi que Sarah Niles, Kim Bodnia et Samson Kayo. F1 sortira en salles le 25 juin prochain, et chronologie des médias oblige, beaucoup plus tard en France sur la plateforme Apple TV+.