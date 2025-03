Quatre ans après avoir acquis un terrain à Culver City (Los Angeles), Apple a officiellement lancé la construction de deux nouveaux bâtiments de studios de production pour Apple TV+. Apple avait acheté en 2021 5 hectares le long des boulevards National, Venice et Washington afin d’établir un espace dédié à ses productions de streaming. Après un long processus d’obtention de permis, la construction a désormais commencé au 888 Venice Boulevard, comme en témoigne l’installation de grues sur le site. Situé à la frontière de Culver City, le projet comprendra deux bâtiments totalisant 49800 m2 destinés à la production et aux bureaux, ainsi qu’un grand parking souterrain de 1 200 places.

Le nouveau complexe inclura un bâtiment de quatre étages et un autre de cinq étages, chacun doté de terrasses à l’étage supérieur et de plusieurs accès au niveau de la rue, ainsi que de points de dépose pour les navettes. En complément, Apple aménagera 5388 m2 d’espaces verts à proximité de ses bureaux actuels de 12 000 m2 situés au 8777 Washington Boulevard. Cette expansion s’aligne avec les prévisions d’Apple, qui prévoit d’accueillir plus de 3 000 employés dans ses bureaux de Los Angeles d’ici 2026. Cette croissance en termes d’infrastructure physique contraste cependant avec les informations récentes faisant état de réductions budgétaires chez Apple TV+ suite aux contreperformances des contenus de la plateforme, réductions qui n’ont cependant jamais été officialisées par Apple.