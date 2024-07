Apple TV+ veut davantage se rapprocher de Netflix en proposant des films de différents studios hollywoodiens, plutôt que se focaliser exclusivement sur des contenus originaux. Des négociations sont en cours pour améliorer le catalogue.

Selon Bloomberg, Apple discute avec plusieurs studios américains pour pouvoir diffuser leurs films en streaming sur Apple TV+. Il se trouve qu’Apple a déjà proposé quelques films des studios en question, mais la liste était plus que légère et cela concernerait que les États-Unis. L’idée maintenant est d’avoir un catalogue plus fourni.

Apple TV+ a quelques programmes populaires, dont Ted Lasso et The Morning Show. D’ailleurs, le service de streaming a obtenu 72 nominations aux Emmy Awards 2024, qui sont l’équivalent des Oscars pour le monde de la télévision. Mais les succès ne sont pas fréquents et beaucoup de programmes sont totalement inconnus du grand public.

En ajoutant des films déjà sortis, Apple sait que davantage d’utilisateurs pourraient s’abonner à sa plateforme de streaming. Ils pourraient ainsi regarder les contenus en question et découvrir les programmes originaux.

D’ailleurs, les clients sont beaucoup moins susceptibles de se désabonner d’un service qu’ils regardent davantage. Selon le cabinet Antenna, Netflix, qui propose de nombreux films et séries de divers studios, enregistre le taux de désabonnements le plus faible des principaux services de vidéo en streaming, tandis que l’Apple TV+ se situe à l’opposé. Beaucoup de personnes ne restent pas abonnées sur le long terme.