Apple a décidé une nouvelle fois d’enrichir le catalogue de son service de streaming Apple TV+ avec des films venant d’autres studios. Près de 30 sont ajoutés pour avril. Il y en avait eu 50 en mars.

Voici les films ajoutés sur Apple TV+ en avril :

42

Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy

Armageddon

Premier Contact

Mes meilleures amies

Le Pont des espions

Clueless

Contagion

Crazy Rich Asians

Crazy, Stupid, Love

Dunkerque

Forrest Gump

Free State of Jones

S.O.S. Fantômes

Inception

John Wick

John Wick 2

John Wick : Chapitre 3 – Parabellum

Mission : Impossible – Protocole Fantôme

Sherlock Holmes

Taken

Les Infiltrés

Le Parrain

Le Parrain, 2ème partie

Les Flingueuses

Braquage à l’italienne

The Town

Transformers

Transformers : La Face cachée de la Lune

Les choix d’Apple sont quelque peu surprenants. Il faut savoir que l’idée du départ d’Apple TV+ était d’avoir uniquement des films, séries et documentaires orignaux, et non un catalogue de différents studios comme ce que l’on retrouve sur Netflix et Amazon Prime Video. Il y a ici du changement, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose.

Mais les choix d’Apple restent surprenants. Déjà, l’offre est réservée aux États-Unis sans que l’on sache réellement pourquoi. De plus, l’accès aux films d’autres studios est limité à un mois. En effet, toute la liste ci-dessus sera disponible jusqu’au 30 avril, puis tout disparaîtra. Netflix et les autres services de streaming passent des accords pour garder les contenus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années selon les programmes.

Apple TV+ va visiblement ajouter des dizaines de films chaque mois, avec un accès temporaire à chaque fois. Une ouverture dans le reste du monde serait sympathique, sachant qu’Apple TV+ est disponible dans plus de 100 pays. Mais un seul a accès aux films là.