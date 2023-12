L’année 2023 se termine et c’est l’occasion de faire les comptes au niveau d’Apple TV+. Le service de streaming a proposé 50 films, séries et documentaires originaux. C’est en recul de 10% par rapport à 2022.

Moins de programmes sur Apple TV+ en 2023

Sur les 50 programmes comptés par 9to5Mac, il y a 38 nouvelles séries (celles qui reviennent avec une nouvelle saison ne sont pas prises en compte). Les 12 autres sont des films, des documentaires et d’autres unitaires. De fait, la disponibilité de 50 nouveaux programmes signifie qu’il y a en moyenne presque une nouveauté chaque semaine.

Pourquoi cette baisse de 10% ? L’une des raisons n’est autre que la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Elle a eu un impact notable sur l’industrie, au point que certains films et séries déjà prêts ont été reportés à 2024. En effet, les studios ne pouvaient pas faire les avant-premières et interviews. Les tournages de certains programmes ont par ailleurs repris, mais là encore il faudra attendre plusieurs mois avant de les découvrir.

La vraie question maintenant est de savoir si Apple TV+ arrive à attirer beaucoup d’abonnés au fil des années. Le problème est qu’Apple est totalement silencieux sur le sujet, du moins publiquement. Et la récente hausse de prix pourrait être un repoussoir pour certaines personnes, surtout si elles comparent avec le nombre de contenus chez Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Mais Apple TV+ a une vision différente : la qualité plutôt que la quantité. Reste à savoir si cette philosophie paie bien.