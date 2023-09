Déjà historique par son ampleur, la grève des acteurs, des scénaristes et des ingénieurs des effets spéciaux continue d’impacter sur les productions en cours ou en projets aux Etats-Unis. Apple TV+ n’échappe pas au marasme : si l’on en croit Deadline, le service de streaming d’Apple aurait suspendu plusieurs projets de prod à cause de la grève menée par les syndicats SAG-AFTRA et la Writers Guild of America. Des projets signés avec MountainA, la boite de prod de Natalie Portman, et Hyperobject Industries, la boite de prod d’Adam McKay’s, ont ainsi été mis sur pause.

Ces deux productions auraient été arrêtées mercredi dernier, soit au 136ème jour du mouvement mené par la WGA et au 63ème jour de la grève décidée par le syndicat des acteurs SAG-AFTRA. Tous les projets d’Apple TV+ ne seraient pas impactés, notamment ceux qui sont en cours de finition ou ceux qui étaient déjà rentrés en phase de production active. Ainsi, le film Killers of the Flower Moon produit par Apple TV+ peut-il continuer sa campagne de promotion. Un autre film de la boite de prod Playtone (fondée par Tom Hanks et Gary Goetzman) serait aussi toujours sur la table de travail malgré la grève.