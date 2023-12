L’année 2023 se termine, c’est l’occasion pour Apple TV+ de mettre en ligne une vidéo qui met en avant ses nouveaux films, séries et documentaires. Une manière de faire un résumé.

Le résumé d’Apple TV+ pour 2023

« Un toast aux adieux amers et aux débuts doux. Bonne année de la part de vos amis d’Apple TV+ », indique la description de la vidéo. Celle-ci regroupe les films, séries et documentaires suivants :

The Morning Show

Ted Lasso

Lessons in Chemistry

Silo

For All Mankind

Invasion

Fingernails

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Tetris

Slow Horses

Hijack

Flora and Son

Messi à la rencontre de l’Amérique

Still : la vie de Michael J. Fox

Ghosted

Monarch: Legacy of Monsters

Hannah Waddingham: Home for Christmas

The Big Door Prize

The Buccaneers

Foundation

Shrinking

Platonic

Il a récemment été révélé que le nombre de nouveaux films et séries sur Apple TV+ a été en recul de 10% par rapport à 2022. C’est en partie lié à la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood qui a chamboulé toute l’industrie. Dans le même temps, le nombre d’heures de visionnage par les abonnés a doublé.

The Family Plan avec Mark Wahlberg a débuté comme le film le plus regardé de tous les temps pour Apple TV+. The Morning Show est la série la plus regardée, avec une augmentation d’audience de 20% par rapport à la saison 2. La hausse a notamment eu lieu en France, au Canada, en Australie, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en Espagne et en Inde.

D’autre part, Lessons in Chemistry est la mini-série numéro 1 sur Apple TV+. Pour sa part, Messi à la rencontre de l’Amérique est le documentaire le plus populaire. Pour For All Mankind, la saison 4 a attiré plus de monde que la saison 3. De même pour Slow Horses avec Gary Oldman, dont le début de la saison 3 a vu son audience augmenter de 65% par rapport à la saison 2.