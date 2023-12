Apple TV+ semble attirer davantage de monde, avec le nombre d’heures de visionnage qui a doublé en 2023 par rapport à 2022 selon Deadline. L’audience de l’Apple TV+ a été en hausse de 42% d’une année sur l’autre.

Apple TV+ a progressé en 2023

Cette hausse de spectateurs et d’heures visionnées sur Apple TV+ a eu lieu alors que la plateforme de streaming a proposé moins de nouveautés cette année. En effet, le nombre de nouveaux films et séries a été en recul de 10% par rapport à 2022. C’est en partie lié à la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood qui a chamboulé toute l’industrie.

D’autre part, il est révélé que The Family Plan avec Mark Wahlberg a débuté comme le film le plus regardé de tous les temps pour Apple TV+. Il est sorti la semaine dernière. Aussi, The Morning Show est la série la plus regardée, avec une augmentation d’audience de 20% par rapport à la saison 2. La hausse a notamment eu lieu en France, au Canada, en Australie, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en Espagne et en Inde. La série est portée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Une autre donnée concerne Lessons in Chemistry. Le programme porté par Brie Larson est la mini-série numéro 1 sur Apple TV+. Pour sa part, Messi à la rencontre de l’Amérique est le documentaire le plus populaire.

Pour For All Mankind, la saison 4 a attiré plus de monde que la saison 3. De même pour Slow Horses avec Gary Oldman, dont le début de la saison 3 a vu son audience augmenter de 65% par rapport à la saison 2.