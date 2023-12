Présenté comme une comédie familiale assez enlevée, The Family Guy met en scène Mark Wahlberg dans le rôle de Dan Morgan, un père de famille et mari dévoué, mais aussi un ex-tueur à gages. Lorsque le passé ressurgit, Dan Morgan doit faire face à une bande de tueurs lancée à ses trousses tout en faisant mine de continuer sa vie de famille comme si de rien n’était, un double jeu qui se poursuivra à Las Vegas et qui sera bien entendu le prétexte à de nombreuses scènes cocasses. La pétillante Michelle Monaghan joue la femme de Morgan tandis que Zoe Colleti et Van Crosby interprètent leurs deux grands enfants. Dans le rôle du grand méchant, on retrouve Ciaran Hinds, que beaucoup auront forcément déjà vu dans les seconds rôles de nombreux films ou séries. Le scénario de ce métrage sans prétention est l’oeuvre de David Coggeshall et Simon Cellan Jones est en charge de la réalisation.

The Family Plan est donc immédiatement disponible dans Apple TV+ (il était temps qu’une nouveauté pointe le bout de son nez), et la très bonne nouvelle du jour, c’est que pour l’occasion, Apple propose deux mois d’abonnement gratuits au service, via cette page.