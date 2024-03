Heureux soient les abonnés américains à Apple TV+. Le service par abonnement d’Apple propose en effet (sans surcoût) une collection temporaire de films disponibles en streaming ! Ce type de bonus a déjà été observé par le passé, mais il était alors uniquement question de quelques films en relation avec une thématique donnée. La sélection proposée aujourd’hui englobe des titres de renom tels que Le Loup de Wall Street, Il faut sauver le soldat Ryan, Mad Max : Fury Road, et d’autres chefs d’oeuvre du cinéma américain.

Apple TV+ précise toutefois que ces films seront uniquement disponibles pour une durée limitée sur Apple TV+. Les abonnés ont jusqu’à la fin mars ou avril pour les visionner avant leur retrait de la plateforme. Cette démarche semble en tout cas indiquer qu’Apple continue d’explorer différentes stratégies et de réfléchir à la possibilité d’étendre son offre au-delà de sa stratégie actuelle axée exclusivement sur les contenus originaux.

La liste des nouveau films disponibles sur Apple TV+, uniquement aux Etats-Unis donc :

Il faut sauver le soldat Ryan

Draft Day

Titanic

Capitaine Phillips

The Accountant

Mean Girls

Attrape moi si tu peux

Gravity

The Bodyguard

Star Trek: Into Darkness

Le Prestige

Troy

Horrible Bosses

Jurassic World

America Sniper

Le Loup de Wall Street

The Hurt Locker

Star Trek

Kill Bill Volume 1

The Proposal

Jurassic World: Fallen Kingdom

Edge of Tomorrow

Fight Club

Star Trek Beyond

300

Max Max: Fury Road

Je suis une Légende

Zombieland

Men In Black

How To Lose A Guy In in 10 Days

Zodiac

Argo

21 Jump Street

Zoolander

Minority Report

Old School

Ferris Bueller’s Day Off

Black Hawk Down

Kill Bill Volume 2

Training Day

Good Burger

Two Weeks Notice

Failure to Launch

Fast Five

Con Air

Spider-Man

Bad Boys

Fast & Furious 6

Knocked Up

Wyatt Earp

Spider-Man 2