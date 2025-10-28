Apple s’apprête à opérer une montée en gamme pour ses iPad mini, iPad Air et MacBook Air en proposant des écrans OLED. Selon Bloomberg, Apple teste des écrans OLED pour ses appareils afin de relancer les ventes et créer une nouvelle raison de renouveler son équipement.

L’iPad mini, premier bénéficiaire de l’écran OLED

Le premier appareil à bénéficier de cette transition serait l’iPad mini, avec un modèle équipé d’un écran OLED attendu dès 2026. Cette technologie, plus coûteuse, devrait entraîner une augmentation du prix de vente.

Cette mise à niveau ne se limiterait pas à l’écran. Apple testerait également un nouveau châssis résistant à l’eau pour ce modèle (qui a pour nom de code J510). Pour atteindre cette étanchéité, l’entreprise explorerait un système de haut-parleurs basé sur des vibrations, ce qui permettrait de supprimer les ouvertures traditionnelles par lesquelles l’eau pourrait s’infiltrer.

Une feuille de route progressive pour l’iPad Air et le MacBook Air

Cette transition vers l’OLED se fera de manière échelonnée. Alors que l’iPad Pro a déjà adopté cette technologie, le prochain iPad Air, prévu pour le printemps, conservera un écran LCD. Le passage à l’OLED est prévu pour une génération ultérieure, faisant de l’iPad Air le dernier de la gamme de tablettes Apple à effectuer ce changement. L’iPad d’entrée de gamme, quant à lui, ne semble pas concerné par cette évolution pour le moment.

Du côté des ordinateurs portables, le MacBook Pro devrait être le premier Mac à intégrer un écran OLED lors de sa prochaine refonte. Le MacBook Air, l’ordinateur le plus populaire de la marque, suivra, mais cette mise à niveau n’est pas attendue avant 2028. D’ici là, une version équipée de la puce M5 mais conservant un écran LCD est prévue pour le printemps 2026.

Cette adoption généralisée de l’OLED s’inscrit dans une stratégie plus large visant à redynamiser un marché qui, bien qu’en croissance cette année, reste en deçà des sommets atteints pendant la pandémie en 2021 et 2022. En offrant une amélioration visuelle notable, Apple veut créer une incitation claire pour pousser à l’achat..