Apple serait sur le point d’annoncer plusieurs nouveaux produits, avec les annonces qui débuteraient dès la semaine prochaine par le biais de communiqués de presse. Il n’y aurait donc pas de keynote pour octobre.

De nouveaux produits Apple dès la semaine prochaine ?

L’information du jour vient du leaker coréen yeux1122. Il assure qu’Apple annoncera la semaine prochaine les MacBook Pro M5, iPad Pro M5 et l’Apple Vision Pro M5. On retrouverait également une nouvelle Apple TV 4K, le HomePod mini 2 et l’AirTag 2. Le premier produit sera présenté lundi ou mardi prochain. Les autres suivraient dans la foulée, probablement à hauteur d’une annonce par jour.

Il faut savoir que plusieurs rumeurs et autres fuites ont déjà suggéré qu’Apple s’apprête à lancer de nouveaux produits. Déjà, il y a récemment eu une grosse fuite montrant l’iPad Pro M5 en vidéo, alors même que la tablette n’est pas encore officielle. Son existence confirme bien que la présentation est pour bientôt.

Il y a également eu une gaffe de la FFC. Le régulateur américain a publié des documents, dont un schéma montrant l’Apple Vision Pro M5. Là encore, cela confirme que l’annonce ne devrait pas tarder.

Pour ce qui est des MacBook Pro M5, une récente fuite a indiqué que la production à grande échelle avait commencé. Quant à la nouvelle Apple TV 4K qui aurait la puce A17 Pro (la même que l’iPhone 15 Pro), des bruits de couloir ont déjà suggéré une arrivée pour la fin d’année.

Parmi les autres rumeurs, il y a l’AirTag 2 qui aurait une portée de suivi des objets jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’AirTag actuel, un haut-parleur plus résistant aux manipulations et des alertes quand l’autonomie est très faible. Enfin, le HomePod mini 2 aurait la puce S9 ou modèle plus récent pour se préparer au support du nouveau Siri en lien avec Apple Intelligence. La puce N1 d’Apple pour le Bluetooth et le Wi-Fi serait aussi au rendez-vous. L’enceinte aurait une meilleure qualité sonore, une nouvelle puce Ultra Wideband et de nouveaux coloris.