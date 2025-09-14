Apple prévoit ces 10 produits pour les prochains mois (iPhone 17e, iPad Pro M5, MacBook…)
Apple vient de dévoiler les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, AirPods Pro 3 et nouvelles Apple Watch, mais il y a d’autres produits prévus, dont certains pour 2025. Mark Gurman de Bloomberg dévoile la liste.
Les nouveaux produits d’Apple à venir
Voici les 10 produits qu’Apple annoncera entre la fin 2025 :
- iPad Pro M5 : le lancement de la nouvelle tablette se ferait en octobre. Ce sera le premier produit avec la nouvelle puce M5. La tablette sera plus puissante et aura deux caméras frontales : une pour l’utilisation en mode portrait et une pour l’utilisation en mode paysage.
- Nouveau Vision Pro : Apple ne prévoit pas un « vrai » Vision Pro 2 pour le moment. Mais il y aura malgré tout une révision avec un processeur plus rapide (M4 ou M5). Il faudrait aussi s’attendre à un coloris noir. Pour le « vrai » Vision Pro 2, qui sera plus fin et plus léger, ce serait en 2027.
- AirTag 2 : on retrouvera une portée de suivi des objets jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’AirTag actuel, un haut-parleur plus résistant aux manipulations et des alertes quand l’autonomie restante est très faible.
- Apple TV : un nouveau modèle avec la puce A17 Pro est attendu, notamment avec le support du nouveau Siri en lien avec Apple Intelligence. On retrouvera aussi N1, la nouvelle puce d’Apple pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread (déjà présente dans les iPhone 17 et Air).
- HomePod mini : un nouveau modèle avec la puce S9 ou plus récente est en préparation. Il y aura un support d’Apple Intelligence et la puce N1 d’Apple est également une possibilité.
- MacBook Pro M5 : le lancement se ferait au début de 2026. Il ne faudrait pas s’attendre à un changement de design, ce sera pour plus tard avec le modèle OLED.
- MacBook Air M5 : situation similaire au MacBook Pro M5 avec un lancement au premier trimestre de 2026.
- Écran Apple pour Mac : Apple travaille sur deux nouveaux écrans externes et l’un des deux arrivera pour la fin de 2025 ou le début de 2026. Il devrait s’agir d’une nouvelle version du Studio Display avec la technologie Mini-LED.
- iPhone 17e : la sortie se fera au premier semestre de 2026 (probablement autour du mois de mars). Ce modèle succédera à l’iPhone 16e et devrait embarquer la puce A19 (la même qu’il y a dans l’iPhone 17).
- HomePod avec écran : ce produit a connu plusieurs retards (essentiellement parce qu’il dépend de certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence et que celles-ci ont elles même connu un retard). Le lancement sera programmé pour le printemps 2026, en lien avec le nouveau Siri.
Il faudra voir maintenant si Apple organisera ou non une keynote à l’automne pour dévoiler certains produits ou si le fabricant se contentera de publier des communiqués de presse.