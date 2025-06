Apple planifierait la sortie de l’AirTag 2 à l’automne 2025, selon les informations de 9to5Mac. Ce nouvel accessoire pourrait être dévoilé lors de la keynote de l’iPhone 17 en septembre.

Une annonce pour septembre ?

Des indices trouvés dans le code de la bêta d’iOS 18.6 suggèrent que cet accessoire sera compatible avec cette mise à jour, sans nécessiter iOS 26. Cela garantirait une adoption rapide par les utilisateurs, même ceux n’ayant pas la dernière version du système d’exploitation.

Initialement, Mark Gurman de Bloomberg avait évoqué un lancement mi-2025. Mais nous sommes à la fin juin et il n’y a toujours pas le nouveau traqueur. Il faut donc patienter un peu plus longtemps. L’AirTag actuel, sorti en avril 2021, a désormais plus de quatre ans, rendant cette mise à jour attendue.

L’AirTag 2 devrait conserver un design similaire à son prédécesseur, mais avoir des améliorations. La portée de suivi des objets serait jusqu’à trois fois supérieure, offrant une localisation plus efficace. De plus, le haut-parleur intégré serait plus difficile à retirer, renforçant la sécurité pour réduire les risques d’utilisation malveillante, comme le suivi non consenti.

Côté pile, l’AirTag 2 proposerait deux niveaux d’alertes : un pour un niveau bas et un autre pour un niveau très bas. Actuellement, l’application Localiser d’Apple signale uniquement un faible niveau pour l’autonomie.

