Il y a deux annonces aujourd’hui qui concernent d’abord une nouvelle Apple TV avec la puce A17 Pro et un nouvel HomePod mini qui va avoir le droit à une nouvelle puce.

Apple TV plus puissante avec l’A17 Pro

Apple a fait une gaffe en partageant un bout de code qui a dévoilé plusieurs informations sur les futurs produits, comme l’a repéré MacRumors. L’une d’entre elles concerne la prochaine Apple TV et le fait qu’elle embarquera la puce A17 Pro. Il s’agit de la même puce que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. Elle est également présente dans l’iPad mini 7.

En comparaison, l’Apple TV existante a une puce A15. Le passage à l’A17 Pro promet donc un gain au niveau des performances, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Cela va assurer une navigation encore plus fluide au niveau de tvOS et de meilleures performances pour les jeux. Aussi, l’A17 Pro supporte Apple Intelligence.

De précédentes rumeurs ont indiqué que la nouvelle Apple TV devrait sortir cette année. Elle aurait aussi une puce Bluetooth et Wi-Fi venant directement d’Apple.

Nouveau HomePod mini en approche

D’autre part, la fuite révèle que le prochain HomePod mini aura pour nom de code B525 et une nouvelle puce basée sur l’architecture T8310. Celle-ci est déjà utilisée pour les puces S9, S10 et S11 des Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 et de la prochaine Apple Watch Series 11. Pour sa part, le HomePod mini existant a une puce S5.

Les détails sont légers concernant le nouvel HomePod mini. Nous savons seulement que l’enceinte connectée devrait avoir une puce Bluetooth et Wi-Fi d’Apple, et sortir cette année.