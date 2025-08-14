Apple va bientôt annoncer les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 avec une nouvelle puce S11. Cependant, une fuite accidentelle d’informations internes, repérée par MacRumors, révèle que ce système sur puce (SiP) repose sur la même architecture que ses prédécesseurs, limitant les gains de performance.

Une puce S11 sans révolution

La puce S11, qui équipera les nouvelles Apple Watch, utilise l’architecture T8310, identique à celle des puces S9 et S10 des précédentes montres connectées. Cette continuité n’est pas une surprise : Apple a déjà maintenu la même technologie pour les puces S6, S7 et S8. La puce S11 conserve un processeur double cœur 64 bits, un moteur neuronal à quatre cœurs, la prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération et 64 Go de stockage.

Bien que l’architecture reste inchangée, Apple pourrait apporter des optimisations, comme une conception plus fine, à l’image de la puce S10, qui réduisait l’encombrement dans la montre.

Avec une puce S11 sans grands changements, Apple semble réserver ses nouveautés pour la puce S12, attendue en 2026. Cette dernière devrait proposer une nouvelle architecture, promettant des améliorations en matière de performance.

Les futurs modèles dévoilés par des noms de code

Le code interne d’Apple révèle les noms de code des modèles 2025 et au-delà :

N227 : Apple Watch Series 11

N228 : Apple Watch Series 11 (cellulaire)

N230 : Apple Watch Ultra 3

N237 : Apple Watch Series 12

N238 : Apple Watch Series 12 (cellulaire)

N240 : Apple Watch Ultra 4

Ces références confirment le lancement imminent des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3. L’annonce devrait se faire le mois prochain. Elles laissent également entrevoir les préparatifs pour les modèles de 2026, avec l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4.