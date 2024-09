Apple a annoncé l’Apple Watch Series 10 lors de sa keynote, mais il n’y a pas eu d’Apple Watch Ultra 3. Pourquoi ? Tout est une question de puce et de processeur.

L’Apple Watch Series 10 embarque la puce S10, qui se veut nouvelle selon Apple. Mais elle n’est pas si nouvelle que cela en réalité. En effet, elle est du même niveau que la puce S9 présente dans l’Apple Watch Ultra 2, sortie l’année dernière, comme le révèle Apple à Numerama.

Les différences sont si légères entre les puces S9 et S10 qu’Apple a décidé de ne pas proposer une Apple Watch Ultra 3. Il n’y aurait pas eu un intérêt particulier, puisqu’il n’y aurait pas de différences notables avec l’Apple Watch Ultra 2.

Le seul changement est que la puce S9 dispose d’un système conçu sur deux niveaux, là où la puce S10 propose toute son architecture sur un niveau. Le design est donc différent, mais le processeur est le même, tout comme la puce graphique et le Neural Engine.

Il existe des différences intéressantes entre les Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 10, mais ce n’est pas lié à la puce. Par exemple, l’Apple Watch Series 10 propose une recharge 30% plus rapide grâce à une bobine de cuivre redessinée à l’arrière. Il y a aussi l’arrivée d’un deuxième haut-parleur. À l’inverse, l’Apple Watch Ultra 2 a des avantages, dont une meilleure autonomie et une meilleure étanchéité pour le suivi des sports nautiques.

L’Apple Watch Ultra 3 verra le jour, mais probablement en 2025 avec une nouvelle puce plus puissante.