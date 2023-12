Les Apple Watch de 2023 ont été des mises à jour globalement décevantes parce que les nouveautés sont plutôt légères par rapport aux modèles de l’an dernier. Mais les Apple Watch de 2024 devraient être bien meilleures si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg.

Un nouveau design pour l’Apple Watch 2024

Au moins un modèle d’Apple Watch en 2024 aurait le droit à un nouveau design général. Il est possible que cela concerne le modèle de base (Apple Watch Series 10 donc). L’Apple Watch Ultra a vu le jour en 2022 et les vrais changements n’arriveraient pas avant 2025 ou 2026 avec un écran Micro-LED plus grand.

Il faut savoir que la première Apple Watch a été annoncée en septembre 2014, mais a seulement été commercialisée en avril 2015. Il reste donc à déterminer si Apple va estimer que le dixième anniversaire sera pour 2024 ou 2025. Mais étant donné qu’un nouveau design est attendu est annoncé ici, il est possible qu’Apple choisisse 2024 comme dixième anniversaire.

Un aspect santé

Le nouveau design pourrait être plus fin et proposer un nouveau mécanisme magnétique pour les bracelets. De plus, on retrouverait la surveillance de la pression artérielle et la détection de l’apnée du sommeil. Une nouvelle preuve, s’il en fallait une, qu’Apple se penche de plus en plus sur le domaine de la santé.

L’hypertension sera détectée grâce à la surveillance de la pression artérielle effectuée au poignet, ce qui constitue une prouesse technique notable. L’Apple Watch sera en mesure d’indiquer au porteur si sa tension artérielle a tendance à augmenter afin qu’il puisse en faire part à un professionnel de la santé, mais elle ne fournira pas de mesures systoliques et diastoliques spécifiques. Une future version de la technologie pourra fournir des mesures exactes.

L’apnée du sommeil sera détectée grâce à des mesures du sommeil et des schémas respiratoires, ce qui permettra aux utilisateurs de savoir si la maladie est présente. La détection de l’apnée du sommeil nécessite souvent une étude du sommeil dans un centre, de sorte que l’Apple Watch pourrait atténuer les difficultés liées à l’obtention d’un diagnostic. Les cas plus légers d’apnée du sommeil peuvent passer inaperçus, ce qui signifie que des avertissements à domicile pourraient permettre aux personnes qui ne savent pas qu’elles en sont atteintes d’obtenir de l’aide et d’améliorer leur sommeil.