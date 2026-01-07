La saignée se poursuit. Apple voit l’un de ses talents du design industriel prendre un nouveau virage professionnel : Abidur Chowdhury, connu pour avoir participé à la conception de l’iPhone Air, a quitté Cupertino à la fin de l’année 2025 pour rejoindre Hawk, une jeune pousse spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Hawk, une nouvelle structure soutenue par un entrepreneur de la robotique

Selon des informations tout récemment révélées, Hawk a été fondée par Brett Adcock, l’entrepreneur déjà à l’origine de Figure AI (une société travaillant sur des robots humanoïdes polyvalents). Contrairement à cette dernière, Hawk se concentre sur le développement de modèles d’intelligence artificielle avancés. Le projet bénéficie d’un financement initial conséquent, Adcock ayant investi environ 100 millions de dollars sur ses fonds propres. La startup ambitionne de se développer en parallèle de Figure AI, tout en conservant une identité et une feuille de route distinctes.

Un rôle stratégique pour Abidur Chowdhury

Abidur Chowdhury occupe désormais le poste de responsable du design chez Hawk, mais les contours précis de sa mission restent encore confidentiels. Hawk compterait déjà une trentaine d’ingénieurs, dont plusieurs anciens collaborateurs de Meta et de Google, avec un objectif affiché d’atteindre une centaine de salariés au premier semestre 2026.

Formé au Royaume-Uni à l’université de Loughborough, Chowdhury avait rejoint Apple en 2019, avant de gagner en visibilité grâce à son travail sur l’iPhone Air et à sa participation à la vidéo de lancement officielle du produit.

Pour rappel, ces derniers mois, de nombreux cadres et ingénieurs ont quitté la firme de Cupertino, dont l’ex-patron de l’IA chez Apple, John Giannandrea.