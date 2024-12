Apple avance dans le développement de sa propre puce qui regroupe le Wi-Fi et le Bluetooth, et qui a pour nom de code Proxima. Elle arrivera dans les iPhone et d’autres produits. Selon Bloomberg, elle fera ses débuts dès 2025.

Une puce Wi-Fi + Bluetooth par Apple dès 2025

Apple commencera à proposer sa puce Wi-Fi et Bluetooth dans le cadre de nouveaux appareils domestiques prévus pour 2025, notamment des révisions de l’Apple TV et du HomePod mini. La société prévoit également d’intégrer le composant aux iPhone dans le courant de l’année prochaine et à l’iPad et au Mac d’ici 2026.

C’est Broadcom qui, jusqu’à présent, fournissait Apple pour les puces Wi-Fi et Bluetooth. Le fabricant d’iPhone représente d’ailleurs 20% de son chiffre d’affaires. Mais Apple a envie d’avoir un peu plus de contrôle, d’où la création de sa propre puce qui regroupe les deux technologies. L’objectif est de créer une solution sans fil intégrée, plus économe en énergie et mieux adaptée aux autres composants d’Apple. Aussi, cela offre un contrôle accru sur les connexions, ce qui pourrait permettre de concevoir des appareils plus fins.

Broadcom est l’un des leaders du marché des composants sans fil et Apple pourrait ne pas être en mesure d’égaler les capacités avec sa première de première génération. Il est révélé que le composant prendra en charge le Wi-Fi 6E et non le Wi-Fi 7. Quant à la production, c’est TSMC qui s’en occupera.

Malgré tout, Apple et Broadcom ne sont pas en conflit. Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que les deux groupes travaillaient ensemble sur une puce d’intelligence artificielle dédiée aux serveurs.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple développe aussi son propre modem 5G. Il fera ses débuts avec l’iPhone SE 4 au début de 2025 et il arrivera ensuite sur l’iPhone 17 Air, ainsi que des iPad d’entrée de gamme. Ce sera un moyen de rivaliser avec Qualcomm qui est l’actuel fournisseur des modems 5G des produits Apple.