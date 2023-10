L’une des nouveautés de tvOS 17 est une option pour améliorer les dialogues. Elle se veut sympathique et est réservée uniquement au récent HomePod. Mais cela va changer avec tvOS 17.1, qui est actuellement en bêta.

Apple explique que son option pour améliorer les dialogues sépare les dialogues des bruits de fond et les diffuse sur le canal central afin de mieux entendre les voix au milieu des effets, de l’action et de la musique dans les films et les séries sur une Apple TV 4K associée à un HomePod. Avec tvOS 17, c’est disponible avec un HomePod de deuxième génération connectée à une Apple TV. Avec tvOS 17.1, ce sera aussi disponible sur le HomePod original et le HomePod mini.

Il faut maintenant espérer que cette nouveauté ne soit pas un bug. En effet, tvOS 17.1 est actuellement en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Il se pourrait qu’Apple ait activé l’option par erreur sur le HomePod original et le HomePod mini. Ou bien c’est un ajout volontaire, ce qui serait une bonne nouvelle pour les utilisateurs n’ayant pas la dernière enceinte connectée d’Apple.

Apple ne donne pas encore une date de sortie précise pour tvOS 17.1. Mais nous savons qu’iOS 17.1 et watchOS 10.1 sortiront ce mois-ci. On peut donc se douter que tvOS 17.1 (et macOS 14.1 d’ailleurs) sera disponible en version finale à la même période.