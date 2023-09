Apple rend aujourd’hui disponible la version finale de la mise à jour tvOS 10 pour l’Apple TV. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate pour les développeurs et testeurs publics.

tvOS 17 ajoute FaceTime à l’Apple TV, un iPhone ou un iPad faisant office de caméra. L’interface FaceTime s’affiche sur le grand écran du téléviseur et le système Cadre centré vous place au centre de l’écran lorsque vous vous déplacez dans la pièce. Il existe même une option Split View qui permet d’utiliser FaceTime tout en regardant la télévision ou en jouant à un jeu sur l’autre partie de l’écran.

La mise à jour vient également remanier le centre de contrôle et permet d’accéder plus rapidement aux principaux paramètres et informations sans avoir à aller dans l’application Réglages. Cela prend également en charge des raccourcis et des outils utiles qui sont personnalisés pour chaque utilisateur.

Si vous possédez une télécommande Siri de deuxième génération, vous pouvez utiliser la section Apple TV Remote du centre de contrôle de l’iPhone pour la retrouver, ce qui vous évitera de perdre votre télécommande.

Parmi les autres nouveautés de tvOS 17 figurent de nouveaux économiseurs d’écran aériens, des économiseurs d’écran basés sur la section Souvenirs de l’application Photos et une option d’amélioration des dialogues permettant d’entendre plus facilement ce qui se dit dans une série ou un film. Citons également le support de la lecture des vidéos avec le profil 8.1 pour le Dolby Vision, les applications VPN sur l’App Store et les profils qui incluent désormais les préférences linguistiques du système et le couplage des AirPods afin de personnaliser davantage l’expérience.

Rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels pour installer tvOS 17 sur votre Apple TV.