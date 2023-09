Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 9 (build 21J5354a) de tvOS 17. Elle débarque une semaine après la précédente version et concerne uniquement les développeurs pour le moment. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.

Comme nous pouvons le voir, la bêta 9 concerne uniquement tvOS 17. Il n’y a rien de nouveau pour iOS 17 sur iPhone et iPadOS 17 sur iPad. On reste à la bêta 8 pour ces systèmes. Il en va de même pour watchOS 10 du côté de l’Apple Watch. Quant à macOS Sonoma sur Mac, c’est aussi la bêta 8 qui est la dernière en date.

Il n’y a pour le moment aucune information sur les nouveautés de la bêta 9 de tvOS 17 pour l’Apple TV. Il serait plus qu’étonnant qu’il y ait des changements en réalité, sachant que la version finale arrivera ce mois-ci. Apple a probablement amélioré les performances et corrigé quelques bugs. Cela doit être important au point de proposer une nouvelle bêta et laisser iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma à la bêta 8.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. La bêta 9 de tvOS 17 va apparaître, vous pourrez lancer le téléchargement.