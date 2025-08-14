De nouveaux détails voient le jour concernant le Studio Display 2 qu’Apple prépare. L’écran aurait le droit à la puce A19 Pro, à savoir la même que l’on retrouvera dans les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Une puce A19 Pro pour le nouveau Studio Display

La fuite vient directement d’Apple, qui a fait une gaffe en publiant certaines informations de ses prochains produits. Le code, repéré par MacRumors, a été rendu public alors qu’il aurait dû rester privé.

Le Studio Display 2 est identifié sous le nom de code J427. Bien que les détails restent limités, les rumeurs pointent vers l’adoption de la technologie mini-LED. Cette nouveauté promet une luminosité accrue, un meilleur contraste et une qualité de couleur supérieure, alignant l’écran sur les standards des moniteurs haut de gamme.

De plus, le code mentionne un autre écran qui a pour nom de code J527. Selon Bloomberg, Apple développe deux variantes du Studio Display et J527 pourrait représenter une seconde version du futur modèle. Une autre hypothèse suggère qu’il pourrait s’agir d’une mise à niveau du Pro Display XDR, bien que ce projet ne figure pas parmi les priorités d’Apple. Le choix final entre J427 et J527, ou leur éventuelle coexistence, reste à confirmer.

Il est possible qu’Apple annonce son Studio Display 2 au début de 2026 pour coïncider avec le lancement des Mac M5.