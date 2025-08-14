Apple prépare activement la prochaine génération de son Studio Display. Portant le nom de code J427, ce nouvel écran pourrait arriver dès le début de 2026.

Le Studio Display 2 est en développement

Le Studio Display 2, identifié sous le nom de code J427, apparaît dans des fragments de code qu’Apple n’avait pas prévu de rendre publics, mais que MacRumors a pu consulter. Ces références confirment que l’entreprise teste actuellement ce nouvel écran, trois ans après le lancement du Studio Display original en 2022.

Bien que les détails restent limités, les rumeurs pointent vers l’adoption de la technologie mini-LED. Cette nouveauté promet une luminosité accrue, un meilleur contraste et une qualité de couleur supérieure, alignant l’écran sur les standards des moniteurs haut de gamme.

De plus, le code mentionne un autre écran qui a pour nom de code J527. Selon Bloomberg, Apple développe deux variantes du Studio Display et J527 pourrait représenter une seconde version du futur modèle. Une autre hypothèse suggère qu’il pourrait s’agir d’une mise à niveau du Pro Display XDR, bien que ce projet ne figure pas parmi les priorités d’Apple. Le choix final entre J427 et J527, ou leur éventuelle coexistence, reste à confirmer.

Le Studio Display 2 pourrait bien accompagner le lancement des nouveaux Mac équipés de la puce M5 pour le début de 2026.