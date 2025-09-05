Si l’on en croit une fuite récente relayée par Bloomberg, Apple serait en train de tester de nouvelles options de couleur pour deux de ses produits phares : l’enceinte connectée HomePod mini pourrait bientôt être proposée en rouge, tandis que l’Apple Vision Pro aurait droit à une déclinaison en Noir Spatial (Space Black). Actuellement disponible en Bleu, Orange, Midnight, Blanc, et Jaune, la nouvelle version du HomePod mini bénéficierait donc d’un rafraîchissement esthétique qui viendrait compléter des rumeurs mentionnant aussi une puce S9 (ou supérieure), la prise en charge de Wi-Fi 6E, ainsi que des améliorations sonores. Du côté du casque Vision Pro, on évoque l’arrivée possible d’un processeur M4 ou M5 et d’un arceau repensé pour plus de confort.

Ces évolutions surviennent alors qu’Apple s’apprête à organiser sa traditionnelle keynote le 9 septembre prochain, une conférence durant laquelle de nouveaux produits seront présentée, à commencer par la nouvelle gamme d’iPhone 17/17 Pro. L’ajout de couleurs inédites — rouge pour le HomePod mini et noir pour le Vision Pro — est une stratégie assez chez Apple, qui tente de booster l’attractivité de produits existants sans modifier leur architecture matérielle.