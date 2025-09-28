Apple s’apprête à lancer de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air M5, avec la production de masse qui débutera prochainement. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les nouveaux Mac portables vont être rejoints par deux nouveaux écrans. La sortie se ferait entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2026.

Les MacBook Pro et Air M5 en approche

Le principal changement attendu pour les ordinateurs portables sera l’intégration de la puce M5, la prochaine génération de puces Apple Silicon. Cette nouvelle puce va sans surprise apporter un gain de performance.

Deux nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces (noms de code J714 et J716) sont en préparation. Apple ne prévoirait pas de modifier leur design actuel, la mise à jour se concentrant sur les composants internes. Il faudra attendre le MacBook Pro M6 pour avoir de vraies nouveautés, dont un écran OLED et même un écran tactile.

Le MacBook Air aura également le droit à une mise à niveau avec deux nouveaux modèles (noms de code J813 et J815) qui bénéficieront eux aussi de la puce M5.

Le retour de nouveaux écrans Apple

En parallèle des ordinateurs, deux nouveaux écrans Apple (noms de code J427 et J527) entreront également bientôt en production. L’un d’eux, le modèle J427, serait le Studio Display 2.

Plusieurs rumeurs ont déjà fait état de plusieurs changements. L’écran pourrait passer d’un rétroéclairage LED à la technologie Mini-LED, et sa taille pourrait augmenter de 27 à 32 pouces. La résolution pourrait également être revue à la hausse, passant de 5K à 6K ou 7K. Enfin, des technologies comme ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif), que l’on retrouve déjà sur iPhone et iPad, et le support du Thunderbolt 5 sont aussi envisagées.