Apple prépare de nouveaux produits pour le début de 2026 et cela va inclure l’iPhone 17e, le MacBook d’entrée de gamme moins cher et l’iPad 12, selon les informations de l’analyste Jeff Pu.

Trois produits Apple d’entrée de gamme au début 2026

Au cours des premiers mois de 2026, Apple lancerait donc une vague de produits. La star de cette annonce sera un nouveau MacBook « low-cost », avec un prix qui serait bien en dessous des 1 000 dollars. Pour atteindre ce tarif, ce modèle de 13 pouces ferait des compromis : il tournerait grâce à la puce A18 Pro (la même qu’il y a dans les iPhone 16 Pro) et non une puce M (comme M4 ou M5). Aussi, il pourrait se limiter à 8 Go de RAM ou un unique port USB-C. Arborant des coloris bleu, rose et jaune, il viserait clairement le marché éducatif et grand public.

Il serait accompagné de l’iPhone 17e, équipé de la puce A19 (la même que l’on retrouve dans l’iPhone 17 standard) et du modem maison C1. Le smartphone pourrait enfin adopter la Dynamic Island, à l’instar des autres modèles. Enfin, l’iPad 12 fermerait la marche sans changement de design, mais avec une puce A18 lui ouvrant pour la première fois les portes des fonctions IA d’Apple Intelligence.

Les iPhone 18 à la fin 2026… et début 2027

Le changement le plus radical concernera le rythme de sortie des nouveaux iPhone haut de gamme. Jeff Pu corrobore l’idée d’un calendrier scindé en deux temps. L’automne 2026 serait réservé à l’élite technologique avec le lancement des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro et du tout premier iPhone pliable.

Les autres modèles, à savoir les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2, attendraient quant à eux le début de 2027. Cette stratégie permettrait à Apple de lisser ses lancements majeurs sur l’année, tout en restant maître de ses marges : l’analyste souligne que le géant californien devrait rester immunisé contre la hausse des prix de la RAM jusqu’en 2026, protégé par sa puissance d’achat plus qu’importante.