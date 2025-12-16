Une version interne d’iOS 26 a fuité et permet de confirmer tous les futurs produits d’Apple, que ce soit l’iPhone pliable, l’AirTag 2, les nouveaux Mac et plus encore.

iOS 26 (build 23A5234w) a fuité

La semaine dernière, Macworld avait publié plusieurs informations concernant divers produits Apple. Le site était resté vague sur la source, en disant simplement que cela venait d’une version interne d’iOS 26. Aujourd’hui, MacRumors a pu mettre la main dessus et partage de nouveaux détails.

D’abord, le numéro de build de cette version d’iOS 26 est 23A5234w. Il s’avère qu’elle est antérieure à la toute première bêta (build 23A5260n) qui a été proposée aux développeurs en juin. D’ailleurs, la mise à jour a pour nom iOS 19 et non iOS 26 parce qu’Apple l’avait nommée comme cela au départ.

Mais d’où vient cette build 23A5234w d’iOS 26 ? Il se trouve qu’elle était présente sur un prototype d’iPhone et que cet appareil a été vendu. La personne qui a acheté ce prototype a ensuite partagé la version interne d’iOS 26, ce qui permet d’avoir la grosse fuite sur les futurs produits.

La feuille de route des futurs produits Apple

AirTags et appareils pour la maison

AirTag 2 – B589

– B589 Apple Studio Display 2 – J427 et J527

– J427 et J527 Apple TV – J355

– J355 Hub domotique (variante 1) avec une base – J490

– J490 Hub domotique (variante 2) avec un pied monté – J491

– J491 Appareil domotique inconnu – J229.

J229. Bras robotique – J595

J595 HomePod mini 2 – B525

iPad

iPad 12 – J581 et J582 (Wi-Fi et cellulaire)

– J581 et J582 (Wi-Fi et cellulaire) iPad Air M4 – J707, J708, J737, J738 (11 et 13 pouces, Wi-Fi et cellulaire)

iPhone

iPhone 17e – V159

– V159 iPhone Air 2 – V62

– V62 iPhone 18 Pro – V63

– V63 iPhone 18 Pro Max – V64

– V64 iPhone pliable – V68

Mac

MacBook d’entrée de gamme avec la puce A18 Pro – J700

– J700 MacBook Pro M5 Pro/Max – J714c, J714s, J716c, J716s (14 et 16 pouces avec les puces M5 Pro et Max)

– J714c, J714s, J716c, J716s (14 et 16 pouces avec les puces M5 Pro et Max) MacBook Air M5 – J813 et J815 (13 et 15 pouces)

– J813 et J815 (13 et 15 pouces) Mac Studio M5 – J775c et J775d (variantes M5 Max et M5 Ultra)

– J775c et J775d (variantes M5 Max et M5 Ultra) Mac mini M5 – J873g et J873s (variantes M5 et M5 Pro)

– J873g et J873s (variantes M5 et M5 Pro) MacBook Pro M16 de 14 pouces – J804

– J804 MacBook Pro M6 Pro/M6 Pro Max – K114c, K114s, K116c, K116s (14 et 16 pouces avec les puces M6 Pro M6 Max)

Wearables

Apple Vision Air – N100 (une version plus légère du casque)

– N100 (une version plus légère du casque) Prototype de lunettes connectées avec réalité augmentée – N421 (ce modèle serait abandonné selon les rumeurs)

– N421 (ce modèle serait abandonné selon les rumeurs) Lunettes connectées avec réalité augmentée connectées à un Mac – N107 (ce modèle serait aussi abandonné selon les rumeurs)

– N107 (ce modèle serait aussi abandonné selon les rumeurs) Apple Vision Pro moins cher – N109

– N109 Lunettes connectées avec intelligence artificielle – N50, mais Apple les référence désormais en tant que N401 (elles viendront concurrencer les Meta Ray-Ban)

– N50, mais Apple les référence désormais en tant que N401 (elles viendront concurrencer les Meta Ray-Ban) Apple Watch Series 12 – N237 et N238 (Wi-Fi et cellulaire)

– N237 et N238 (Wi-Fi et cellulaire) Apple Watch Ultra 4 – N240

Puces

U3 (Ultra Wideband) – T2034

– T2034 M5 Pro/Max/Ultra – T6050

– T6050 M6 – T8152

– T8152 A20/A20 Pro – T8160

– T8160 S11 – T8320

Il y a également une liste comprend des noms de code de produits qui sont pour l’instant inconnus. Cela inclut :

N110

N209

N216

J349

J190

J226

De nombreux produits évoqués ici arriveront au début de 2026. Mais pour d’autres, comme l’iPhone pliable, il faudra attendre l’automne 2026.