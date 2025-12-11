Une analyse du code d’iOS 26 corrobore le développement actif d’un HomePod avec écran, souvent désigné comme le « HomePad », accompagné d’un second appareil qui semble être une caméra de surveillance Apple. Cela vient confirmer qu’Apple veut proposer davantage de produits en lien avec la maison connectée.

Le « HomePad », un hub domotique avec FaceTime et Face ID

Les données analysées par Macworld confirment l’existence du appareil identifié sous le nom de code J490. Ce produit hybride, décrit comme le croisement entre un iPad et un HomePod, arborerait un écran carré doublé d’un haut-parleur intégré. La puissance de calcul serait assurée par la puce A18, ce qui garantit la compatibilité avec Apple Intelligence et le support de la future version de Siri s’appuyant sur l’IA.

La nouveauté réside dans l’intégration d’une caméra ultra grand-angle compatible avec la fonction Cadre centré. Bien que la définition vidéo semble limitée à du 1080p, similaire aux standards actuels des Mac et iPad, ce capteur permettrait de passer des appels FaceTime de manière autonome, sans nécessiter la proximité d’un téléphone.

Au-delà des appels, le code révèle une utilisation inédite de Face ID. La reconnaissance faciale ne servirait pas uniquement à l’authentification, mais aussi à identifier les personnes présentes dans la pièce. Cette fonctionnalité promet une expérience multi-utilisateurs : le « HomePad » basculerait automatiquement entre les profils selon l’interlocuteur détecté. Des ingénieurs testent actuellement la précision de ce système via une application dédiée.

J229 = caméra de surveillance Apple ?

Les fuites ne se limitent pas au hub principal. Le code mentionne également un produit jamais référencé auparavant, portant le nom de code J229. Classé comme un accessoire et non comme un appareil autonome, il embarque de multiples capteurs capables, entre autres, de capturer des images et de détecter des sons d’alarme, une fonction qui rappelle celle du HomePod actuel.

Si la nature exacte de cet objet reste floue, les indices pointent vers une caméra de surveillance. Cette hypothèse l’emporte sur celle d’une sonnette connectée, dont le développement serait encore distant de plusieurs années.

Le calendrier de sortie semble s’aligner pour ces deux produits. Le « HomePad » et l’accessoire J229 sont tous deux étiquetés comme des appareils de 2026 dans des documents internes d’Apple. Le support logiciel cible spécifiquement la mise à jour iOS 26.4, ce qui suggère une annonce groupée lors d’un événement au printemps prochain. iOS 26.4 doit être la version qui apporte le nouveau Siri avec IA.