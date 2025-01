Le HomePod avec écran (ou ce qui serait un écran connecté d’Apple avec IA) se dévoile un peu plus aujourd’hui. Digitimes partage des informations concernant le fournisseur de l’écran, ainsi que le prix et d’autres éléments.

L’écran LCD de 7 pouces serait fourni par le groupe chinois Tianma Microelectronics. C’est cohérent avec de précédentes informations à ce sujet. Toutefois, les précédentes fuites parlaient d’une dalle OLED contre du LCD aujourd’hui.

En ce qui concerne le coût, l’écran ne coûterait que 10 dollars. À date, Tianma Microelectronics ne fournit pas d’écrans à Apple pour ses iPhone, iPad ou Mac. Ce sont Samsung, LG et BOE qui s’occupent de cette tâche. Mais le groupe chinois va maintenant s’ajouter à la liste, du moins pour le HomePod avec écran.

De plus, le groupe taïwanais Radiant Optoelectronics se chargera de la production des modules de rétroéclairage et la société chinoise BYD sera l’unique partenaire d’assemblage.

Le premier écran connecté d’Apple avec intelligence artificielle, qui fera office de hub domotique, était au départ attendu au début de 2024, notamment au mois de mars. Mais de récentes informations ont suggéré que ce sera finalement pour plus tard.

L’écran connecté devrait se présenter sous la forme d’un appareil carré de 7 pouces avec un écran à bord épais et une caméra intégrée sur le dessus. Il inclurait également une batterie rechargeable et tournerait avec homeOS, un nouveau système d’exploitation, qui se concentrerait particulièrement sur les applications comme FaceTime. Le produit permettrait de contrôler facilement les objets connectés de la maison et serait compatible avec de nombreuses applications Apple. Le système d’exploitation offrirait une interface intuitive pour gérer son environnement domestique.