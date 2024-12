L’écran connecté d’Apple, un « HomePod avec écran », arriverait un peu plus tard que prévu. L’analyste Ming-Chi Kuo annonce que la production a été reportée au troisième trimestre de 2025.

Une arrivée au second semestre de 2025

Selon Kuo, Apple a opéré à plusieurs reports pour la production de son écran connecté. L’objectif initial était de produire l’appareil en 2024. Apple a ensuite décidé de miser sur le premier trimestre de 2025. Et maintenant, voilà qu’Apple aurait décidé d’attendre le troisième trimestre de 2025, et plus exactement après la WWDC qui se tiendra en juin.

Les reports ne seraient pas en lien direct avec des problèmes sur l’appareil de domotique à proprement parler, mais sur la partie logicielle. Apple aurait besoin d’un peu plus de temps pour corriger les problèmes et s’assurer que tout fonctionne bien.

Kuo dit que l’appareil aura un écran entre 6 et 7 pouces, la puce A18 et supportera Apple Intelligence. Apple aurait prévu de vendre 500 000 exemplaires au second semestre de 2025. Cela pourrait atteindre le million sur 12 mois si le succès est au rendez-vous.

D’autre part, on apprend que c’est BYD qui s’occupera de la production. Apple le connaît bien, puisque le groupe chinois produit plus de 30% des iPad.

De son côté, Bloomberg avait précédemment évoqué une arrivée de l’écran connecté d’Apple pour le mois de mars. Mais il y a visiblement un changement de plan chez Apple.

Cet HomePod avec écran tournera sous homeOS, un nouveau système d’exploitation. Il intégrera un système audio, un haut-parleur, une batterie rechargeable et une interface qui mêle les éléments de l’iPhone et de l’Apple Watch. L’écran sera conçu pour contrôler les appareils domestiques compatibles via HomeKit, effectuer des appels avec FaceTime et même diffuser des diaporamas de photos ou afficher des informations comme la météo, les rendez-vous et les actualités. Il sera également possible de l’utiliser comme interphone pour les maisons équipées de plusieurs exemplaires.