Apple prépare le lancement d’un tout nouveau produit pour son écosystème de maison connectée : un écran mural connecté qui servira de centre de commande pour la maison. Selon Bloomberg, cet appareil, qui a pour nom de code J490, est prévu pour être disponible dès mars 2025. Il pourrait marquer un tournant pour la firme de Cupertino dans le domaine de la domotique, où elle a longtemps été derrière Amazon et Google.

Un écran connecté par Apple dès mars 2025

Ce nouvel appareil, qui ressemble à un iPad de taille réduite (environ 6 pouces), sera équipé d’un écran tactile carré et d’une caméra à l’avant. Il intègre également un système audio, un haut-parleur, une batterie rechargeable et une interface qui mêle les éléments de l’iPhone et de l’Apple Watch. L’appareil repose sur Apple Intelligence pour notamment contrôler des applications de manière précise, avec en partie l’aide de Siri.

L’écran sera conçu pour contrôler les appareils domestiques compatibles via HomeKit, effectuer des appels avec FaceTime et même diffuser des diaporamas de photos ou afficher des informations comme la météo, les rendez-vous et les actualités. Il sera également possible de l’utiliser comme interphone pour les maisons équipées de plusieurs exemplaires.

Ce produit, qui se positionne en concurrence directe avec des appareils comme l’Echo Show d’Amazon ou le Nest Hub de Google, devrait être proposé à un prix similaire à ceux de ses rivaux (probablement autour de 150 à 200 dollars). Toutefois, Apple envisage déjà une version haut de gamme avec des fonctionnalités avancées, comme un bras robotisé permettant de déplacer l’écran, dont le prix pourrait atteindre 1 000 dollars.

En plus de ses fonctions domestiques classiques, l’appareil met l’accent sur la sécurité, en offrant des alertes et en affichant des images de caméras de sécurité et de sonnettes connectées. Une fonction de détection de la proximité permettra d’adapter l’affichage en fonction de la distance à l’utilisateur et une interface personnalisable donnera accès à des widgets pour gérer facilement les tâches quotidiennes.