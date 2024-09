Apple prépare deux HomePod qui disposent d’un écran et le lancement aura lieu en 2025, du moins pour l’un des modèles selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le premier modèle de HomePod avec écran a pour nom de code J490 et permettra notamment d’utiliser FaceTime pour les appels, de contrôler des appareils ménagers, de lancer des applications comme Notes, Calendrier et Maison, et aura une interface optimisée. Le second modèle sera plus haut de gamme avec un bras robotisé et un écran plus grand, similaire à celui d’un iPad. Le nom de code est J595.

Si l’on en croit les informations du jour, le premier modèle sera lancé par Apple en 2025. Il aura l’avantage de coûter moins cher que la variante avec le bras robotisé, celle-ci étant annoncée pour avoir un prix autour de 1 000 dollars. Son lancement pourrait intervenir en 2026.

Les deux modèles auront au moins deux éléments en commun. Le premier est qu’ils tourneront sous homeOS, un nouveau système d’exploitation qui a déjà fait parler de lui en janvier. Ce système concernera la domotique et s’appuiera sur tvOS, l’OS qui fait tourner l’Apple TV et le HomePod existant. Il se murmure d’ailleurs que l’objectif d’Apple à terme est de proposer un seul et unique système d’exploitation pour les appareils du foyer. Ainsi, l’Apple TV pourrait tourner sous homeOS à l’avenir, à l’instar du HomePod et d’autres produits.

Un autre point commun entre les deux produits sera la présence d’Apple Intelligence. Cela confirme une information publiée il y a quelques jours selon laquelle le HomePod avec écran qui a pour nom de code J490 aurait un écran carré, la puce A18, une caméra pour FaceTime, la reconnaissance des gestes et le support pour l’IA.