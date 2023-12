Apple semble bel et bien préparer un nouveau HomePod qui aura la particularité d’avoir un écran LCD. L’information se confirme un peu plus cette semaine grâce au leaker Kosutami.

Le nouvel HomePod, qui a pour nom de code B720, a le même design général que le modèle actuellement commercialisé, mais dispose d’un écran LCD incurvé sur la partie supérieure.

More details on HomePod B720

Same panel size and same design with HomePod 2. Screen were bit curved, looks great after got assembled.#appleinternal pic.twitter.com/z8mYgeI3O2

— Kosutami (@KosutamiSan) December 26, 2023