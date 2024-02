La nouvelle bêta de tvOS 17.4, disponible dès maintenant, contient des références à un nouveau HomePod qui a la particularité d’avoir un écran. L’appareil a pour identifiant Z314, selon 9to5Mac qui a fouillé dans la bêta.

Concept

De nouveaux éléments pour le HomePod avec écran

Le HomePod avec écran embarque une puce A15, la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 13 et dans les iPhone 14 et 14 Plus. Le code de tvOS 17.4 fait référence à une version interne de l’enceinte et une version prévue pour être commercialisée.

La bêta 3 de tvOS 17.4 ajoute par ailleurs des frameworks de SwiftUI pour un fonctionnement avec le HomePod équipé d’un écran. À cela s’ajoute le fait que hangtracerd, un outil système utilisé pour déboguer les interfaces utilisateur non réactives dans les applications iOS, a ajouté un support pour le HomePod.

Plusieurs rumeurs ont déjà vu le jour au sujet de ce fameux HomePod avec écran. Les dernières en date font état d’un écran de 7 pouces. Il se murmure également que la prochaine enceinte aura un design similaire au modèle actuel, mais avec une surface supérieure plus grande.

Quand verra-t-on ce produit ? Les rumeurs avaient évoqué une arrivée au début de 2024. Apple devrait présenter d’ici les prochaines semaines de nouveaux iPad et Mac. Il se pourrait qu’ils soient accompagnés par une nouvelle enceinte.