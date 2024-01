De nouvelles sources indiquent que le HomePod pourrait être commercialisé dès cette année 2024. Les premières rumeurs sur cet appareil remontent à 2021 et à un article du journaliste tech Mark Gurman de Bloomberg, et le célèbre Ming Chi Kuo a par la suite apporté des précisions techniques sur le device (écran 7 pouces, assemblé par le chinois Tianma). Les données compilées de ces fuites laissent donc entendre que ce HomePod à écran tactile (nom de code B720 en interne), sans changement de design global, serait doté d’un écran tactile (possiblement courbe) à son sommet. L’écran du HomePod pourrait en outre afficher des vidéos ou des animations (clips vidéo ?).

Prototype de HomePod avec un écran incurvé

Le processeur du HomePod tactile serait un S9 (ou équivalent), et Siri pourrait répondre aux requêtes liées à la santé et au fitness. Forcément aussi, il y a de grandes chances que ce HomePod bénéficie du nouveau Siri dopé à l’IA qu’Apple est en train de concocter pour iOS 18. Tout aussi logiquement, la partie technique relative au rendu sonore serait sensiblement améliorée (HP, microphone) et le Wi-Fi 6E serait de la partie. Ming Chi Kuo ainsi que Bloomberg prévoyaient déjà un lancement de cet appareil durant le premier semestre 2024, un créneau de commercialisation qui serait toujours celui envisagé par Apple.