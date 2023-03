Apple aurait une nouvelle fois retardé son projet de HomePod équipé d’un écran jusqu’à au moins l’année prochaine, un report qui s’inscrit dans le cadre de mesures de réduction des coûts. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman suggère que retarder l’appareil permettra à Apple d’allouer son budget de recherche et développement à des projets plus urgents, tels que le casque de réalité mixte (Reality Pro).

Cette décision fait partie de la stratégie d’Apple visant à contenir les coûts et ainsi d’éviter les licenciements massifs que d’autres entreprises technologiques ont mis en œuvre, notamment Meta, Amazon, Microsoft et Google. Le nouveau calendrier du lancement du HomePod avec écran s’aligne désormais sur la récente prédiction de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui prévoyait qu’un HomePod avec écran 7 pouces fera ses débuts au premier semestre 2024.

Gurman a cependant été le premier à suggérer dès 2021 qu’Apple développait un nouveau modèle de HomePod équipé d’un écran et d’une ou plusieurs caméras. D’une façon plus générale, Apple serait en train de radicalement repenser sa stratégie de maison intelligente et travaillerait sur un appareil combinant l’Apple TV, le HomePod et un écran monté sur un bras robotique (voir concept ci-dessus).