L’analyste réputé Ming-Chi Kuo relance une vieille rumeur : Apple commercialiserait un HomePod équipé d’un écran durant la premier semestre de 2024. Cette nouvelle enceinte connectée embarquerait donc une dalle de 7 pouces de diagonale, dalle fabriquée par le fournisseur Tianma, qui travaillait jusqu’ici sur du hardware Android. « Les perspectives à long terme de Tianma dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple semblent prometteuses », affirme Kuo. « Ce dernier est sur le point de suivre la voie de croissance de BYD Electronics ou BOE en commençant par des produits bas de gamme […] puis en obtenant des produits haut de gamme grâce à des mises à niveau de ses capacités technologiques. Les prochaines commandes de Tianma auprès d’Apple pourraient être des panneaux d’iPad si les expéditions se passent bien »

L’analyste ne précise pas quelles fonctions nécessiteraient l’usage de l’écran (Visionnage de clips ? Affichage de notifications ?) mais ce qui est sûr, c’est qu’Apple a déposé plusieurs brevets sur un appareil mixant les fonctions d’un iPad et d’un HomePod. « Le HomePod, équipé d’un écran, pourrait permettre une intégration plus étroite avec les autres produits et matériels Apple, marquant un changement significatif dans la stratégie de « maison intelligente » de l’entreprise. » ajoute Kuo.

天馬首度打入Apple供應鏈,為Apple再造智能家庭策略的新受益者 / Tianma is set to debut in Apple’s supply chain, becoming a new beneficiary of Apple’s revamped smart home strategyhttps://t.co/WA2qAnt95o — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 10, 2023

Contrairement à certaines de ces prédictions précédentes, Ming-Chi Kuo se montre ici prudent et admet que son analyse est ici basée sur ses années d’expérience au contact de la supply chain d’Apple. Alors si en plus il faut prendre les prévisions de Kuo avec des pincettes…